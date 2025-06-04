Çankırı'da vefat eden muhtarın görevini seçimi kazanan eşi devam ettirecek

Çankırı'da hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı seçilen Fatoş Metin, vefat eden muhtar eşinin yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Buğday Pazarı Mahallesi Muhtarı seçilen Dursun Metin'in 10 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından 1 Haziran'da seçimlere gidildi, Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin yeni muhtar seçildi.

Dört çocuk annesi Metin, AA muhabirine, otuz yıllık evlilikleri olduğunu ve yaklaşık iki ay önce eşini kaybettiğini belirtti.

Eşinin yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için muhtarlığa aday olduğunu anlatan Metin, "Eşim bu yola üç yıl önce çıktı. Mahallemize kendini sevdirdi. Hayali muhtar olmaktı." dedi.

Dursun Metin'in 10 Nisan'da hayatını kaybettiğini ifade eden Fatoş Metin, "Onun bu hayalini, yarım bıraktığı yerden devam ettirmek benim için hem bir sorumluluk hem de bir onur oldu." diye konuştu.

Eşinin projelerinden bazılarını hayata geçirdiğini, ancak tamamlayamadığı projeleri olduğunu belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü: