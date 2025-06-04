Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da vefat eden muhtarın görevini seçimi kazanan eşi devam ettirecek

        Çankırı'da hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı seçilen Fatoş Metin, vefat eden muhtar eşinin yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da vefat eden muhtarın görevini seçimi kazanan eşi devam ettirecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da hafta sonu yapılan muhtarlık seçimlerinde Buğday Pazarı Mahallesi muhtarı seçilen Fatoş Metin, vefat eden muhtar eşinin yarım bıraktığı işleri tamamlamak istiyor.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Buğday Pazarı Mahallesi Muhtarı seçilen Dursun Metin'in 10 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından 1 Haziran'da seçimlere gidildi, Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin yeni muhtar seçildi.

        Dört çocuk annesi Metin, AA muhabirine, otuz yıllık evlilikleri olduğunu ve yaklaşık iki ay önce eşini kaybettiğini belirtti.

        Eşinin yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için muhtarlığa aday olduğunu anlatan Metin, "Eşim bu yola üç yıl önce çıktı. Mahallemize kendini sevdirdi. Hayali muhtar olmaktı." dedi.

        Dursun Metin'in 10 Nisan'da hayatını kaybettiğini ifade eden Fatoş Metin, "Onun bu hayalini, yarım bıraktığı yerden devam ettirmek benim için hem bir sorumluluk hem de bir onur oldu." diye konuştu.

        Eşinin projelerinden bazılarını hayata geçirdiğini, ancak tamamlayamadığı projeleri olduğunu belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sağlık ocağı ve eczaneyi mahallemize kazandırdı. Ama onun yapmak istediği başka şeyler de vardı. O projelere sahip çıkacağım. Mahalle sakinlerimiz beni bağrına bastı, bu yolda onlarla birlikte yürüyeceğim. Bu dönem eşimin hakkıydı, onun emeği vardı. Rabbim bana nasip etti. İnşallah alnımın akıyla bu görevi yerine getireceğim."

        Metin, mahalle halkına kendisine verdiği destek için teşekkür eden Metin, "Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, eşimin adına da onlara çok teşekkür ediyorum. Biliyorum eşim hissediyor, mazbatayı alınca mezarına gitmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da keşfedilen yeni bitki türüyle ilgili bölge halkı bilgilendirildi
        Çankırı'da keşfedilen yeni bitki türüyle ilgili bölge halkı bilgilendirildi
        Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
        Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
        Çankırı'da Gençlik Konseri'ne katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi veril...
        Çankırı'da Gençlik Konseri'ne katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi veril...
        Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergi açılışı yapıldı
        Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergi açılışı yapıldı
        Çankırı'da mera açılışı yapıldı
        Çankırı'da mera açılışı yapıldı
        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidan toprakla buluşturuldu