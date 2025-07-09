Şabanözü'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Açıklamada, denetimlerde 35 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan 34 bin 755 lira, 12 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 224 bin 124 lira ile diğer cezalarla toplam 323 bin 335 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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