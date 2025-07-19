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        Çankırı'da çalışan kadınlara yönelik kanser taraması cumartesi günü de yapılıyor

        Çankırı'da Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) cumartesi günleri de tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:51
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        Çankırı'da çalışan kadınlara yönelik kanser taraması cumartesi günü de yapılıyor
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        Çankırı'da Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) cumartesi günleri de tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

        Çalışan kadınların mesai saatlerinde kanser taramalarına gelemediklerini bildirmeleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde bulunan KETEM, cumartesi günleri de hizmet vermeye başladı.

        Hafta içi taramaya gelemeyen kadınlar, cumartesi günü oluşturacakları randevu ile kanser taramasını gerçekleştirebilecek.

        Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Burhanettin Erdemli, AA muhabirine, kadınlarda ve erkeklerde taranabilen kanserler bulunduğunu söyledi.

        Kadınlarda rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taramalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdemli, "Kadınlarda rahim ağzı kanseri taramasını 30 yaşından sonra 5 yılda bir gerçekleştiriyoruz. Meme kanseri için de 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografi cihazımızda kanserleşme eğilimi değerlendiriliyor. Onun haricinde 50 yaşından sonra iki yılda bir kez kalın bağırsaklarda kanserleşme başladıysa bunu gösteren bir kit sayesinde tarama yapabiliyoruz." dedi.

        Talep doğrultusunda cumartesi günleri de tarama yaptıklarına dikkati çeken Erdemli, "Hafta içerisinde kanser randevularını oluşturmaya çalışırken vatandaşlarımızdan, özellikle çalışan kadınlardan çalışma saatleri içerisinde taramaya gelemedikleri yönünde geri bildirimler geldi. Bu sebeplerden dolayı 12 Temmuz Cumartesi gününden başlamak üzere her cumartesi talep edilen miktarda randevu oluşturarak çalışmaya başladık." ifadesini kullandı.

        KETEM'de yaptırdığı tarama sonrası göğsünde kitle olduğu tespit edilen Sevim Çakır da aldığı hizmetten dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

        Kitlenin takibi için 6 ayda bir ultrason çekildiğini anlatan Çakır, Halk Sağlığı Kanser Birimi, KETEM ve Çankırı Devlet Hastanesinde bulunan tarama sonrası teşhis merkezinin koordineli işleyişi olduğuna dikkati çekti.

        Şükran Yüzbaşı da İl Müftülüğünde görev yaptığını belirterek, "Toplum Sağlığı Merkezinden aradılar, çalışan hanımlara yönelik olduğundan bahsettiler. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Ailemde de kanser hikayesi var. Bu anlamda biraz ihmalkar davranabiliyoruz. Çalışanlar için çok güzel bir uygulama olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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