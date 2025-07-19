Çankırı'da çalışan kadınlara yönelik kanser taraması cumartesi günü de yapılıyor

Çankırı'da Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) cumartesi günleri de tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Çalışan kadınların mesai saatlerinde kanser taramalarına gelemediklerini bildirmeleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde bulunan KETEM, cumartesi günleri de hizmet vermeye başladı.

Hafta içi taramaya gelemeyen kadınlar, cumartesi günü oluşturacakları randevu ile kanser taramasını gerçekleştirebilecek.

Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Burhanettin Erdemli, AA muhabirine, kadınlarda ve erkeklerde taranabilen kanserler bulunduğunu söyledi.

Kadınlarda rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taramalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdemli, "Kadınlarda rahim ağzı kanseri taramasını 30 yaşından sonra 5 yılda bir gerçekleştiriyoruz. Meme kanseri için de 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografi cihazımızda kanserleşme eğilimi değerlendiriliyor. Onun haricinde 50 yaşından sonra iki yılda bir kez kalın bağırsaklarda kanserleşme başladıysa bunu gösteren bir kit sayesinde tarama yapabiliyoruz." dedi.