Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Ildızım köyünü ziyaret etti.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Gür, talep ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Gür, İlçe Özel İdare Müdürü Suat Özkan ile Ildızım köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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