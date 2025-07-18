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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Ildızım köyünü ziyaret etti

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Ildızım köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:26
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Ildızım köyünü ziyaret etti
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Ildızım köyünü ziyaret etti.

        Kaymakam Gür, İlçe Özel İdare Müdürü Suat Özkan ile Ildızım köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Köy muhtarı Burhan Süt'ten köyde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Gür, köyün genel durumu üzerine değerlendirmede bulundu.

        Köy sakinleriyle de bir araya gelen Gür, talep ve isteklerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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