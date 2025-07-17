Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da, "Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu" düzenlendi

        Çankırı Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:51 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da, "Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu" düzenlendi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Ilgaz Belediyesi konferans salonundaki sempozyumda, kenelerin biyolojik yapısı ve çeşitlerine ilişkin bilgi verdi.

        Kenelerin 1000 ila 15 bin yumurta bıraktığını belirten Keskin, "Herhangi bir doğal düşmanları maalesef yok. O yüzden kene hastalık taşıyorsa, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) taşıyorsa bıraktığı 15 bin yumurta, bir sonraki jenerasyonda yeni KKKA taşıyan kene demek." ifadesini kullandı.

        Kenelerin her yere yumurta bırakmasına karşı önlem alınabileceğini dile getiren Keskin, "Keneler genellikle duvar çatlaklarına yumurta bırakır. Eğer ahırlarımızın içini uygun şekilde sıvarsak, alçı veya beton olabilir, dönem dönem kireçleyebilirsek, çok fazla maliyet getirecek bir şey değil, kenelerin yumurtaları için korunaklı alanları kaldırmış oluruz." dedi.

        TOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıza Çıtıl da kenelerden geçen hastalıklardan korunma yollarını anlattı.

        Kırsal alana gidildikten veya keneyle temas edildikten sonra vücudun kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Çıtıl, temas olması halinde kenenin hemen çıkarılmasının önem taşıdığını söyledi.

        Yapılan çalışmalara göre keneyle temas süresi ne kadar uzarsa ölüm oranının o kadar arttığını belirten Çıtıl, "Dolayısıyla bir an evvel çıkarma yaklaşımı, yani kırsalda, tarlada, başka bir yerde, evde tespit edildiği an olabildiğince hızlı şekilde çıkarılması önemli. Uç kısmı kalırsa ne olur? Çok önemli bir şey olmaz, çünkü kenede sırt bölgesindeki kısım virüs taşıma açısından çok daha önemlidir." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut da Çankırı'da keneyle ilgili 13 vaka olduğunu dile getirerek, "8 kişi iyileşti çok şükür, 4'ü farklı hastanelerde tedavi almaya devam ediyor. Maalesef bir hastamızı KKKA sebebiyle kaybettik. İnşallah hastanede yatan bütün hastalarımız bir an önce şifalarına kavuşur." diye konuştu.

        Sempozyumda, sunumların ardından cansız manken üzerinde kene çıkarma uygulaması yapıldı.

        Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Şehit Mustafa Zamkı'nın naaşı 67 yıl sonra memleketi Çankırı'ya getirilip,...
        Şehit Mustafa Zamkı'nın naaşı 67 yıl sonra memleketi Çankırı'ya getirilip,...
        Mardin'de şehit olan Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra Çankır...
        Mardin'de şehit olan Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra Çankır...
        15 Temmuz şehidi Medet Ekizceli kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Medet Ekizceli kabri başında anıldı
        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikle...
        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikle...
        15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması