        Çankırı semalarında mercek bulutu görüldü

        Çankırı semalarında mercek bulutu görüldü

        Çankırı'da rüzgar dalgalanmaları sonucu oluşan mercek bulutu görüntülendi.

        Giriş: 17.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:55
        Çankırı'da rüzgar dalgalanmaları sonucu oluşan mercek bulutu görüntülendi.


        Çankırı semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Çankırı-Ankara kara yolu Tüney köyü bölgesinde görüldü.

        Mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

