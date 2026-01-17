Çankırı semalarında mercek bulutu görüldü

Çankırı'da rüzgar dalgalanmaları sonucu oluşan mercek bulutu görüntülendi. Çankırı semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Çankırı-Ankara kara yolu Tüney köyü bölgesinde görüldü. Mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

