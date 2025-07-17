Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Şehit Mustafa Zamkı'nın naaşı 67 yıl sonra memleketi Çankırı'ya getirilip, defnedildi

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Akdoğan köyünde, 1958 yılında sınırda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı, 67 yıl sonra memleketi Çankırı'da defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Mustafa Zamkı'nın naaşı 67 yıl sonra memleketi Çankırı'ya getirilip, defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Akdoğan köyünde, 1958 yılında sınırda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı, 67 yıl sonra memleketi Çankırı'da defnedildi.

        Çankırı'da yaşayan şehit Zamkı'nın kardeşi Ali Zamkı (73), 67 yıl önce şehit olan ve Mardin Kızıltepe Akdoğan köyünde defnedilen Mustafa Zamkı'nın naaşının memleketine defnedilmesi için girişimde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan resmi yazışmalar sonrasında şehidin memleketine defnedilmesi uygun bulundu. Şehit Zamkı'nın naaşı, Mardin'de dün yapılan askeri törenle Çankırı'ya gönderildi.

        'O ZAMANIN ŞARTLARINDA ŞEHİDİMİZİ GETİREMEDİK'

        Şehit Mustafa Zamkı için bugün Çankırı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene; Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Garnizon Komutan Albay Yavuz Çörekçi, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit ailesi ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından taşınan şehit Zamkı'nın naaşı, Çankırı Şehitliği'nde dualarla defnedildi. Garnizon Komutan Albay Yavuz Çörekçi, Türk bayrağını öperek şehit kardeşi Ali Zamkı’ya teslim etti ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

        Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan şehidin kardeşi Ali Zamkı, "O zaman ben küçüktüm, 5 yaşındaydım. O zamanın şartlarında şehidimizi getiremedik. Geç haber verdiler. Şimdi de Allah razı olsun şehidimizi getirdiler buraya" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!

        Benzer Haberler

        Mardin'de şehit olan Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra Çankır...
        Mardin'de şehit olan Mustafa Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra Çankır...
        15 Temmuz şehidi Medet Ekizceli kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Medet Ekizceli kabri başında anıldı
        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikle...
        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikle...
        15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı
        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı