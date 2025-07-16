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        15 Temmuz şehidi Medet Ekizceli kabri başında anıldı

        FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Medet Ekizceli'nin Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde kabri başında anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:03 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:03
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        15 Temmuz şehidi Medet Ekizceli kabri başında anıldı
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        FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Medet Ekizceli'nin Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde kabri başında anma programı düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Kaymakam Emrah Özbek ile beraberindekiler, şehit Ekizceli'nin baba evinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

        Daha sonra şehidin kabrine gidilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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