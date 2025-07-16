15 Temmuz şehidi Medet Ekizceli kabri başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Kaymakam Emrah Özbek ile beraberindekiler, şehit Ekizceli'nin baba evinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

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