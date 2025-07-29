GÜNCELLEME - Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan 7 helikopter ile 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personelle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesinde gazetecilere, Sarıkaya mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.50 sularında orman yangını başladığını söyledi.

Taşolar, "Ankara ve Kastamonu Orman Müdürlüklerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üstün gayreti ve özverisiyle yangının ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alındı diyemiyoruz ama kontrol altına alma çalışmalarına başladığımızı ifade edebilirim." dedi.