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        Karga köyünde yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı

        Çerkeş ilçesine bağlı Karga köyünde yangın riskine karşı doğadaki atıklar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:22
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        Karga köyünde yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
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        Çerkeş ilçesine bağlı Karga köyünde yangın riskine karşı doğadaki atıklar toplandı.

        Köy muhtarlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, köy çevresinde yangın riski oluşturabilecek cam ve pet şişe gibi atıkları toplayarak çöp kutusuna attı.

        Köy muhtarı Erdal Akay, yaptığı açıklamada, orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Bizler de Karga köyü sakinleri olarak bu riski ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için çevre temizliği gerçekleştirdik. Yaptığımız etkinlikte atık cam şişeleri, pet şişeleri ve ambalaj atıklarını toplayarak çöp konteynerine attık. Tüm vatandaşlarımızın da aynı duyarlılığı göstererek yangın riskini ortadan kaldırmalarını tavsiye ediyorum. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım." dedi.

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