Çankırı'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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