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        GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:58 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:58
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        GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan yürütülen çalışma ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesinde gazetecilere, Sarıkaya mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.50 sularında orman yangını başladığını söyledi.

        Taşolar, "Ankara ve Kastamonu Orman Müdürlüklerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üstün gayreti ve özverisiyle yangının ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alındı diyemiyoruz ama kontrol altına alma çalışmalarına başladığımızı ifade edebilirim." dedi.

        - Söndürme çalışmalarında 7 helikopter kullanılıyor

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 12.49’da yapılan ihbarda Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde orman yangını çıktığının bildirildiği belirtildi.

        İhbarın alınmasının ardından ilgili tüm ekiplerin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "7 helikopter, 30 arazöz, 9 su tankeri, 4 iş makinesi, 6 diğer araç olmak üzere 49 kara, 7 hava aracı ile 216 personel tarafından müdahale çalışmaları yürütülmüştür. Yangına hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, yangının ilerleyişi durdurulmuş, soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı AFAD, Kastamonu AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, emniyet, belediye ekipleri ile sivil toplum kuruluşları aktif olarak görev almıştır."

        Açıklamada, yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi amacıyla alan kontrolü ve güvenlik önlemlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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