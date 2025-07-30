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        İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Akbaş, istifa etti

        İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:45
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        İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Akbaş, istifa etti
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        İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, "İşlerimin yoğunluğu ve sağlık sorunlarım nedeniyle üç ay öncesinde İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ve bölge sorumlumuzla yaptığımız istişareler neticesinde görevden ayrılma kararı almış bulunuyorum. İstifamı genel merkezimize gönderdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza görev süresi içerisinde yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu karar kendi tasarrufumdur, kimseye kırgınlığımız, küskünlüğümüz yoktur. Bundan sonraki süreçte bireysel olarak partimizin iktidar yürüyüşüne katkı vermeye, Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu ve yeni atanacak il başkanımızın yanında ve emrinde olacağımı beyan ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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