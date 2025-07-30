Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
İlçeye bağlı Sarıkaya mevkisinde çıkan orman yangınının etkilediği alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangından zarar gören alanlar, dronla görüntülendi.
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