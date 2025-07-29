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        GÜNCELLEME 3 - Çankırı'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 21:42 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:42
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        GÜNCELLEME 3 - Çankırı'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

        Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan yürütülen çalışma ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesinde gazetecilere, Sarıkaya mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.50 sularında orman yangını başladığını söyledi.

        Yangının ilerlemesinin tamamen durdurulduğunu belirten Taşolar, "Yangının enerjisi düştü. Bununla birlikte Kastamonu ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda saymakla bitiremeyeceğim bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği, gayreti ve özverisiyle çok şükür, kısmen kontrol altına aldık diyebiliyoruz. Bununla birlikte çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Vatandaşların da büyük hassasiyet gösterdiğini dile getiren Taşolar, "Bugün tahmin ediyorum, 100'ün üzerinde traktörün arkasında tankerle yangını söndürmeye gelen vatandaşımızı, şapkasına su doldurup küçük örtü yangını söndürmeye giden vatandaşlarımızı da gördük. Kısmen kontrol altına aldık ama bizim için kıymetli ve kritik bir gece var. İnşallah sabaha kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla yangının tamamen kontrol altına alınmış olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Söndürme çalışmalarında 7 helikopter kullanılıyor

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 12.49’da yapılan ihbarda Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde orman yangını çıktığının bildirildiği belirtildi.

        İhbarın alınmasının ardından ilgili tüm ekiplerin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "7 helikopter, 30 arazöz, 9 su tankeri, 4 iş makinesi, 6 diğer araç olmak üzere 49 kara, 7 hava aracı ile 216 personel tarafından müdahale çalışmaları yürütülmüştür. Yangına hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, yangının ilerleyişi durdurulmuş, soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı AFAD, Kastamonu AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, emniyet, belediye ekipleri ile sivil toplum kuruluşları aktif olarak görev almıştır."

        Açıklamada, yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi amacıyla alan kontrolü ve güvenlik önlemlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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