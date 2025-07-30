Çankırı'dan Karabük'teki yangından etkilenen çiftçilere yem desteği
Çankırı'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yardım gönderildi.
Çankırı'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yardım gönderildi.
Çankırı Valiliği koordinesinde Karabük'te yangından etkilenen çiftçiler için 1 tır saman, 1 tır silaj ve 10 ton yem hazırlandı.
Yapraklı ilçesine bağlı Şeyh Osman ile Yüklü köylerinden çiftçilerin yanı sıra hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 yardım tırı, törenle bölgeye uğurlandı.
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