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        Çankırı'da orman yangını (2)

        VALİTAŞOLAR: YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDUÇankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinden takip etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:40
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        Çankırı'da orman yangını (2)
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        VALİTAŞOLAR: YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinden takip etti. Yangının son durumuna ilişkin bilgileri paylaşan Taşolar, "Yapraklı ilçesi Sarıkaya Köyü ormanlık alanında 12.50 sularında başlayan orman yangınının ilerlemesi, Ankara ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüklerimiz, diğer ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın üstün gayret ve özverisiyle şu an itibarıyla durduruldu. Kontrol altına alındı diyemiyoruz ama kontrol altına alma çalışmalarına başladığımızı ifade edebilirim" diye konuştu.

        Yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personel ile havadan ve karadan müdahaleler sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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