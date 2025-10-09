Habertürk
        Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren özel harekat polisi memleketi Çankırı'da toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:35
        Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren özel harekat polisi Mürsel Yılmaz, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Bingöl Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli polis memuru Mürsel Yılmaz (34), bir süredir tedavi gördüğü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

        Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı köyüne gönderildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

