Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren özel harekat polisi memleketi Çankırı'da toprağa verildi

Bingöl Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli polis memuru Mürsel Yılmaz (34), bir süredir tedavi gördüğü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.