        Çerkeş'ten kısa kısa

        Çerkeş'ten kısa kısa

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:28
        Çerkeş'ten kısa kısa
        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nü kutladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Anıl Çolak ve astsubay personeli ile sohbet ederek günlerini kutladı, çiçek takdim etti.

        Kaymakam Bulgurlu'ya İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz da eşlik etti.

        - Çerkeşli yüzücülerden derece

        Çerkeş Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı'nın Kastamonu'da düzenlenen Amatör Spor Haftası Yüzme Şenlikleri'nde derece elde ettiği bildirildi.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, 5 sporcunun katıldığı 50 metre serbest yüzme yarışmalarında 2 sporcunun birincilik elde ettiğini, 3 sporcunun da 3.'ü olduğunu belirtti.

        Sopacı, tüm sporcuları tebrik ederek, "Çerkeş tarihinin ilk yüzme yarışmasına katılan bu cesur yürekler, azim ve emekle neler başarılabileceğini hepimize gösterdi. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. İlk adımı attık, şimdi sıra daha büyük başarılarda." ifadesini kullandı.

        - Çerkeş'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkeş'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Akbaş köyünde yaşayan İ.E'nin (64) evinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız silah, 4 şarjör ve mermiler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.E. ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

