        Dodurga beldesinde istişare toplantısı yapıldı

        Dodurga beldesinde istişare toplantısı yapıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:59
        Dodurga beldesinde istişare toplantısı yapıldı
        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeye ait çok amaçlı toplantı salonunda Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda hayata geçirilen projeler anlatıldı.

        Kaşıkcı, toplantının ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, beldeye yönelik hizmetlerde halkın görüş ve katkılarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Kaşıkcı, toplantının belde için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "İnşallah hep birlikte daha güzel bir Dodurga için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

