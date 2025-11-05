Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Sakarcören köyünde yol çalışmaları devam ediyor

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakarcören köyünde, köy içi yolların açılması için Çankırı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarcören köyünde yol çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakarcören köyünde, köy içi yolların açılması için Çankırı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

        Köy Muhtarı Ömer Akdemir ile AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        Akdemir, uzun yıllardır köy halkının beklediği yol çalışmasının nihayet hayata geçirildiğini belirterek, "Köyümüzün yolları açılıyor. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar’a, İl Başkanımız Koray Erdoğan’a, Genel Sekreterimiz Yüksel Çelik’e, İlçe Başkanımız Alparslan Demirkapı’ya ve İl Genel Meclis Üyelerimize köyüm adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yol bizim yıllardır kanayan yaramızdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

        dedi.

        AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı da ilçeye bağlı köylerde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "İlçemize bağlı köylerimizi adeta birer şantiye haline getirdik. Bu çalışmalarda bizlere her zaman destek olan Grup Başkanvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu’na, Çankırı Valimiz Mustafa Fırat Taşolar’a, İl Başkanımız Koray Erdoğan’a, İl Genel Sekreterimiz Yüksel Çelik’e ve İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum."

        ifadelerini kullandı.

        Sakarcören köyü sakinleri, yürütülen yol çalışmaları sayesinde köy içi ulaşımın daha rahat ve güvenli hale geleceğini belirterek yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada
        Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada
        Çankırı'da dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kut...
        Çankırı'da dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kut...
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenl...
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenl...
        Şabanözü'nde "Günümüzde ailemizi bekleyen tehlikeler" konferansı düzenlendi
        Şabanözü'nde "Günümüzde ailemizi bekleyen tehlikeler" konferansı düzenlendi
        Çankırı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi
        Çankırı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi