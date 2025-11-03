Çankırı'da dağcılar, Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında, 21. Cumhuriyet Tırmanışı etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Çankırı Valiliği himayesinde Çankırı Dağcılık Spor Kulübü, Ankara PARS Dağcılık Spor Kulübü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı personeli işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Ilgaz Dağı'nın 2546 metre yüksekliğindeki zirvesine yapılan tırmanışa 19 sporcu katıldı. Antrenör Nezihe Özdilek Karsan ve antrenör Tarık Karsan liderliğinde gerçekleşen tırmanış, güneşli ve açık havada, 8 saat 30 dakika sürede tamamlandı.

Zirvede Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, daha sonra inişe geçti.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, tırmanışın 950 metre irtifa ve 10 bin 500 metre mesafe boyunca, teknik malzeme kullanılmadan başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek tüm sporcuları tebrik etti.