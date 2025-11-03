Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi

        Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu tarafından Filistin'e destek kermesi düzenledi.

        Giriş: 03.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:14
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu tarafından Filistin'e destek kermesi düzenledi.

        Veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yiyecekler ve içeceklerin satışından elde edilen Filistin'e bağışlanacak.

        Kermese katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, stantları gezerek katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Okula ismi verilen Şehit Serhat Önder'in babası İsmet Önder de kermesi ziyaret ederek katkıda bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kermesten elde edilen gelirin Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

