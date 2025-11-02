Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenlendi

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde, Canan Karatay tarafından "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konulu konferans gerçekleştirildi.

Yer Altı Tuz Şehri'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yaptı.

Ardından, Özel Çankırı Karatekin Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Doktor Tuba Öztürk Haliloğlu, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi önderliğinde Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde yaklaşık bir yıl önce "Daha Güçlü Bir Nefes" başlıklı, astım ve KOAH hastalıkları tedavisine başladıklarını söyledi.

O günden bugüne yurt içinden ve yurt dışından pek çok hastayı Çankırı'da ağırladıklarını anımsatan Haliloğlu, "Hastaları tedavi ettik, uğurladık, bilimsel bir çalışma yaptık ve bunu yayına hazır hale getirdik ve yayımlanmak üzere sonuçlar daha önce başka yerlerde de yapıldığı gibi yüz güldürücü, ortalama yüzde 40, yüzde 80, ortalama yüzde 60 bir iyileşme sağladığımızı söyleyebiliriz." dedi.