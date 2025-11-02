Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenlendi

        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde, Canan Karatay tarafından "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 19:15 Güncelleme: 02.11.2025 - 19:15
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenlendi
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde, Canan Karatay tarafından "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Yer Altı Tuz Şehri'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yaptı.

        Ardından, Özel Çankırı Karatekin Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Doktor Tuba Öztürk Haliloğlu, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi önderliğinde Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde yaklaşık bir yıl önce "Daha Güçlü Bir Nefes" başlıklı, astım ve KOAH hastalıkları tedavisine başladıklarını söyledi.

        O günden bugüne yurt içinden ve yurt dışından pek çok hastayı Çankırı'da ağırladıklarını anımsatan Haliloğlu, "Hastaları tedavi ettik, uğurladık, bilimsel bir çalışma yaptık ve bunu yayına hazır hale getirdik ve yayımlanmak üzere sonuçlar daha önce başka yerlerde de yapıldığı gibi yüz güldürücü, ortalama yüzde 40, yüzde 80, ortalama yüzde 60 bir iyileşme sağladığımızı söyleyebiliriz." dedi.

        Konferans vermek üzere sahneye çıkan Canan Karatay, Çankırı kristal kaya tuzunun içeriğinden, önlediği hastalıklardan ve şifalarından bahsetti.

        Karatay, tuzla ilgili kendi araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştı.

        Konferansın sonunda katılımcılarla soru-cevap etkinliği yapıldı ve Karatay'a hediye takdim edildi.

        Program sonunda katılımcılara Canan Karatay'ın "Karatay Sözü" isimli kitabı hediye edildi.

        Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Canan Karatay, kristal kaya tuzunun öneminden bahsetti.

        Çankırı'da çok muazzam bir tesis olduğunu ve herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Tesisler çok güzel, oteller de çok güzel, otelde kalıp buralara gelip gezebilirler. Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın yaptığı bu tesis muazzam bir tesis. Hakikaten bu kadar güzellikte hiçbir yer görmedim." ifadesini kullandı.

        Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, protokol üyeleri, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

