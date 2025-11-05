Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada
Çankırı'da şehir merkezine inen tilki, araçların üzerinde gezinirken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde, gece saatlerinde sokaklarda gezinen tilki, araçların üzerine de çıktı.
Bir süre aracın içine bakan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Tilkinin aracın üzerinde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
