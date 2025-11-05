Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada

        Çankırı'da şehir merkezine inen tilki, araçların üzerinde gezinirken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da araçların üzerinde gezinen tilki kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da şehir merkezine inen tilki, araçların üzerinde gezinirken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde, gece saatlerinde sokaklarda gezinen tilki, araçların üzerine de çıktı.

        Bir süre aracın içine bakan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Tilkinin aracın üzerinde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Aşka da gezmeye de doyamıyor
        Aşka da gezmeye de doyamıyor
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Çankırı'da dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kut...
        Çankırı'da dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kut...
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Şabanözü'nde Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenl...
        Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konferansı düzenl...
        Şabanözü'nde "Günümüzde ailemizi bekleyen tehlikeler" konferansı düzenlendi
        Şabanözü'nde "Günümüzde ailemizi bekleyen tehlikeler" konferansı düzenlendi
        Çankırı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi
        Çankırı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi
        Dodurga beldesinde istişare toplantısı yapıldı
        Dodurga beldesinde istişare toplantısı yapıldı