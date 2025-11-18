Dünya finallerine hazırlanan Savate Milli Takımı, Çankırı'da peri bacaları önünde antrenman yaptı

Çankırı'nın Orta ilçesinde Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan milli sporcular, peri bacaları önünde antrenman yaptı.

İlçede yapılan kampta 56 kiloda Feyzanur Azizoğlu, 60 kiloda Cem Yurtsever, 80 kiloda Muhammet Yasir Polat ve 85 kiloda Eyüp Taşdemir'den oluşan milli takım, Fransa'nın başkenti Paris'te 21-22 Kasım'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda ilçenin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret eden sporcular, ilçeye bağlı Sakaeli köyünü ziyaret etti.

Burada köy muhtarı Erdoğan Satıoğlu ile görüşen milli takım, daha sonra köy sınırları içerisinde peri bacalarının olduğu bölgeyi gezdi.

Köyde antrenman yapan sporcular, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini görme imkanı buldu.