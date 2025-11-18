Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 18.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:28
        Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ö.E. (66) idaresindeki otomobil, Çankırı-Ankara kara yolu Kızılırmak kavşağında E.S. (42) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.E. (60), Ö.S. (44) ile A.S. (70) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

