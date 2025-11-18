Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Dünya finallerine hazırlanan Savate Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sürüyor

        Savate Combat Dünya Şampiyonası'na katılacak Savate Milli Takımı'nın Çankırı'nın Orta ilçesindeki kampı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:18
        İlçede yapılan kampta 56 kiloda Feyzanur Azizoğlu, 60 kiloda Cem Yurtsever, 80 kiloda Muhammet Yasir Polat ve 85 kiloda Eyüp Taşdemir'den oluşan milli takım, Fransa'nın başkenti Paris'te 21-22 Kasım'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

        Milli takım, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce ile Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından Kaymakam İnce, sporcuların antrenmanını izleyerek şampiyonada başarı diledi.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalist Sporcular Hazırlık Kampı'nı sürdürdüklerini söyledi.

        Fransa'nın ardından dünyada ikinci sıraya yerleşmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Kibaroğlu, "Vatanımızı, bayrağımızı, savate spor camiamızı onurla temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

        Kibaroğlu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Savate Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Kibaroğlu da kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti.

        Dünya finallerinin hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Kibaroğlu, "Savate branşının en güzel yönlerinden biri, dünya elemelerinin farklı ülkelerde gala formatında yapılması. Savate branşında bir buçuk yıl gibi kısa sürede Fransa'nın ardından dünya sıralamasında ikinci konuma yükseldik. Bu, Türkiye savate camiası için gurur verici bir başarı." diye konuştu.

        Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar da Savate Combat Dünya Finalleri için çalışmaların çok güzel şekilde ilerlediğini anlatarak, "Sporcularımız heyecanlı ve istekli. İnşallah ülkemize en güzel sonuçlarla dönmek nasip olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

