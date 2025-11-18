Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda henüz yaşlı kadına ait bir ize rastlanamadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinden oluşan 65 personel, termal dron ve iz takip köpeğiyle arama çalışmasına başladı.

İddiaya göre, Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz, dün mantar toplamak için araziye çıktı.

