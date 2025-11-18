Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:12
        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı.

        İddiaya göre, Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz, dün mantar toplamak için araziye çıktı.

        Akşam saatlerinde evine dönmeyen yaşlı kadının yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinden oluşan 65 personel, termal dron ve iz takip köpeğiyle arama çalışmasına başladı.

        Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda henüz yaşlı kadına ait bir ize rastlanamadı.

