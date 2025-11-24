Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:48 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:52
        Orta'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Çankırı'nın Orta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlik Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda program düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, yaptığı konuşmada, "Öğretmen, bilgi aktaran değil, her bakışa yaşam inancı aşılayan, hayallerin ufkunu genişleten kişidir. Kalemin silahtan üstün olduğunu öğreten, medeniyetleri inşa eden bilginin erdem olduğunu gösterendir." dedi.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, müzik dinletileri ve sahne gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

        Programa İlçe Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, öğretmenler, öğrenciler ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

