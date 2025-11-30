Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Çankırı'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:44
        Çankırı'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Çankırı'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Yücel E. yönetimindeki 06 DIF 726 plakalı pancar yüklü tır, Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde devrildi.

        Tırdan yola saçılan pancarlar nedeniyle karşı şeritten gelen bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan tırın sürücüsü kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yola saçılan pancarlar nedeniyle polis ekiplerince trafik kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

