Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Turistik Tuz Ekspresi yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya çekti

        MUHAMMED KAYGIN - Ankara'dan günübirlik düzenlenen "Turistik Tuz Ekspresi" yaptığı seferlerle bugüne kadar yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turistik Tuz Ekspresi yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - Ankara'dan günübirlik düzenlenen "Turistik Tuz Ekspresi" yaptığı seferlerle bugüne kadar yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya taşıdı.

        Çankırı Belediyesi tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle 18 Mayıs 2024 yılında ilk seferini yapan Turistik Tuz Ekspresi, deneme turlarıyla birlikte bugüne kadar Ankara'dan Çankırı'ya 54 tur gerçekleştirdi.

        2025 yılının son seferini 22 Kasım'da gerçekleştiren ekspres, bugüne kadar Türkiye'nin farklı yerlerinden yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya çekti.

        Garda yaren ekibi tarafından karşılanan ve ezgilere eşlik eden ziyaretçiler, gün boyu kentte Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu. Düzenlenen seferler, hem şehrin ekonomisine hem de tanıtımına katkı sağlıyor.

        - "Seferleri yüzde 85 doluluk oranıyla tamamladık"

        Çankırı Belediyesi Proje Koordinatörü Fatih Eroğlu, AA muhabirine, 2025 yılında Turistik Tuz Ekspresi'nin 30 tur yaptığını söyledi.

        Geçen yıl turlarla 3 binden fazla ziyaretçinin kente geldiğini, bu sene nisan ayında turlara başladıklarını belirten Eroğlu, "Seferleri yüzde 85 doluluk oranıyla tamamladık. Bu sene toplamda 6 bin misafirimizi ağırladık. Şehrimize gelen ziyaretçiler yaran gösterisiyle karşılanıyor, tuz mağarası ve tarihi mekanlarımızı geziyor. Akşam tekrardan Ankara'ya dönüş yapıyor." dedi.

        Bölgede günübirlik sefer olarak Turistik Tuz Ekspresi'nin tek olduğunun, diğer ekspreslerin konaklamalı olduğunun altını çizen Eroğlu, "Turistik Tuz Ekspresi sadece Ankara'dan değil, Türkiye'nin farklı illerinden de misafirler getiriyor. Denizli'den, İstanbul'dan, İzmir'den, Eskişehir'den misafirlerimiz geldi. Yani sadece Ankara'dan Çankırı'ya gelen tur gibi değil, Türkiye'nin her yerinden Ankara turları da günübirlik Çankırı turlarına dahil oluyor." ifadelerini kullandı.

        - Yeni turlar nisanda başlayacak

        Yapılan ziyaretlerin turistik gezinin dışında kültür paylaşımına da katkı sağladığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Coğrafi işaretli yemeklerimizi, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Hem şehir ekonomisine hem bölge ekonomisine hem de bizim esnaflarımıza katkısı olduğunu düşünüyoruz. Çankırı Belediyesi olarak sürdürülebilirliğini, 8 ay boyunca devam edeceğini programladık. 2026 yılı itibarıyla da nisan ayında başlayıp yine kasım ayının sonları gibi tamamlamayı planlıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Çankırı'da otomobil, TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Çankırı'da otomobil, TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        D100'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        D100'de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çankırı'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da sandıklardan çıkarılan asırlık kilimler gelecek nesillere aktarı...
        Çankırı'da sandıklardan çıkarılan asırlık kilimler gelecek nesillere aktarı...
        Çankırı'da Ekim ayında ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu
        Çankırı'da Ekim ayında ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu
        Şabanözü'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı
        Şabanözü'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı