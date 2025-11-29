Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da sandıklardan çıkarılan asırlık kilimler gelecek nesillere aktarılacak

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da oluşturulan "Çankırı Kilim Evi ve Atölyesi" ile asırlık kilimler gün yüzüne çıkarken, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu motifleri de gelecek nesillere aktarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da sandıklardan çıkarılan asırlık kilimler gelecek nesillere aktarılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da oluşturulan "Çankırı Kilim Evi ve Atölyesi" ile asırlık kilimler gün yüzüne çıkarken, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu motifleri de gelecek nesillere aktarılacak.

        Çankırı Belediyesi tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Anadoludakiler (SOGEP) kapsamında kentin unutulmaya yüz tutmuş asırlık kilim kültürünün yeniden hayat bulması için çalışma gerçekleştirildi.

        İl genelindeki kilim türleri, motifleri araştırıldı, sandıklarda saklanan asırlık kilimler toplanmaya başlandı.

        En eskisi 200 yıldan yaşlı yaklaşık 200 kilimden 80'i restore edilerek Tarihi Karataş Hamamı'nda sergilenmeye başlandı.

        Tarihi hamam içerisinde oluşturulan atölyede kadınlara verilecek kurs ile de kilim dokuma öğretilecek, Anadolu'ya ait motifler gelecek nesillere aktarılacak, kadın istihdamına katkı sağlanacak.

        Çankırı Belediyesi Proje Koordinatörü Fatih Eroğlu, AA muhabirine, önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Sergilenen her kilimin bir hikayesi olduğunu dile getiren Eroğlu, "Projedeki amacımız, kadın istihdamına katkı sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olan Çankırı kilimlerini yeniden canlandırmak ve kilim motiflerinin yeni ürünlerde ortaya çıkmasını sağlamak. Kilimin üretiminin tekrar başlaması, ekonomiye kazandırılmasını da hedefliyoruz." dedi.

        Türk kültüründe kilim ve motifin önemli bir yeri olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Projeyle Anadolu kültürünü yansıtan motiflerin tekrar yeni ürünlerde, anahtarlıkta, cüzdanda, kemer ya da kitap ayracında uygulayarak bu motiflerin de unutulmamasını hedefliyoruz. Tarihi bir hamam içerisinde 200'e yakın kilimimizden 80 tanesi restorasyon yapılarak sergiye açıldı. Dönüşümlü olarak diğer kilimlerimiz de restore edilip sergileme aşamasına geçiyor."

        Eroğlu, atölyede atık iplerin de değerlendirilerek geri dönüşüme katkı sağlanacağını kaydetti.

        Sergilenen kilimler arasında Anadolu'nun her bölgesine ait motifler olduğu gibi Çankırı'ya has motiflerin de olduğunun altını çizen Eroğlu, "Kızılırmak, Yapraklı, Korgun yörelerine ait kilimlerimiz mevcut burada. Her kilim kendine özgü motifler ve anlamlar içeriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama

        Benzer Haberler

        Çankırı'da Ekim ayında ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu
        Çankırı'da Ekim ayında ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu
        Şabanözü'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı
        Şabanözü'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı
        Çerkeş'te "Gazze İçin Seferberlik Kermesi" düzenlendi
        Çerkeş'te "Gazze İçin Seferberlik Kermesi" düzenlendi
        Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri Çankırı'da izlendi
        Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri Çankırı'da izlendi
        Avını taşıyan vaşak kamerada
        Avını taşıyan vaşak kamerada
        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor