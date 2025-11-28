Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Şabanözü'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı

        Şabanözü ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:13
        Şabanözü'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı
        Şabanözü ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        TEMA Vakfı Şabanözü Temsilciliği ile Gümerdiğin ilkokul ve Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler okul bahçesi ve çevresinde temizlik yaptı.

        TEMA Vakfı Şabanözü Temsilcisi ​​​​​​​Selda Yağcı Yurtlu, etkinlikle çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında toprağı korumanın önemli bir adımı da temiz çevredir. Bu tür etkinlikler çevreye duyarlılığı artırmak için önemli. 'Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur' sloganıyla doğanın ve toprağın korunması konusunda farkındalık kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik sonunda öğrenciler, doğanın korunması için temiz bir çevrenin önemi hakkında bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

