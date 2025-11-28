Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te "Gazze İçin Seferberlik Kermesi" düzenlendi

        Çerkeş ilçesinde "Gazze İçin Seferberlik Kermesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:05
        Çerkeş'te "Gazze İçin Seferberlik Kermesi" düzenlendi
        Çerkeş ilçesinde "Gazze İçin Seferberlik Kermesi" düzenlendi.

        Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Çerkeş Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan kermesten elde edilen 596 bin 785 liranın Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

