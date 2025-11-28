Çerkeş'te "Gazze İçin Seferberlik Kermesi" düzenlendi

Çerkeş ilçesinde "Gazze İçin Seferberlik Kermesi" düzenlendi.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Çerkeş Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan kermesten elde edilen 596 bin 785 liranın Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.

Etkinliğe, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.