        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kızılırmak'ta marketler denetlendi

        Kızılırmak ilçesinde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:24
        Kızılırmak ilçesinde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Şabanözü Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Emre Urhan koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde, temel gıda ve tüketim ürünlerinin fiyatlandırmaları, etiket uygunlukları, raf-kasa fiyat karşılaştırmaları ile genel işletme düzeni incelendi.

        Toplamda 9 iş yerin denetlenirken, 1 iş yerine fiyat etiketinden dolayı ceza yazıldığı öğrenildi.

        Kızılırmak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik güvenliğinin korunması ve piyasa işleyişinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılan kontrollerin, ilgili mevzuat çerçevesinde detaylı şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

