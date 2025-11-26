Kızılırmak'ta başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi
Kızılırmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden başarı sıralamasında ilk 10 içinde yer alan öğrenciler için Azerbaycan gezisi düzenlendi.
Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen gezide 10 öğrenci Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Üç gün süren gezinin ardından ilçeye dönen öğrenciler Kaymakam Emrah Özbek'e teşekkür etti.
