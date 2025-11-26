Habertürk
Habertürk
        Çankırı Haberleri

        Kızılırmak'ta başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi

        Kızılırmak ilçesinde başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:54
        Kızılırmak'ta başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi
        Kızılırmak ilçesinde başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi.

        Kızılırmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden başarı sıralamasında ilk 10 içinde yer alan öğrenciler için Azerbaycan gezisi düzenlendi.

        Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen gezide 10 öğrenci Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Üç gün süren gezinin ardından ilçeye dönen öğrenciler Kaymakam Emrah Özbek'e teşekkür etti.

