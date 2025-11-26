Kızılırmak'ta başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi

Üç gün süren gezinin ardından ilçeye dönen öğrenciler Kaymakam Emrah Özbek'e teşekkür etti.

Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen gezide 10 öğrenci Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.