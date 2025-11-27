Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri Çankırı'da izlendi

        21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) izleyicilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 20:43 Güncelleme: 27.11.2025 - 20:43
        Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri Çankırı'da izlendi
        21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) izleyicilerle buluştu.

        Uluyazı Kampüsü Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, sinemaseverler ve öğrenciler katıldı.

        Gösterimde, ödül alan Noksan, Yolda ve Kimlik filmleri izlendi.

        ÇAKÜ Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tunç Boran, AA muhabirine yaklaşık 50 üniversitede bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

        Turne duraklarından birinin de ÇAKÜ olduğunu belirten Boran, "Burada birbirinden güzel, ödül almış 3 kısa film izledik. Çok keyifli bir seyir oldu. Üniversiteye, öğrencilere ve Çankırı kültür hayatına ciddi bir katkı yaptı. Bu sebeple Akbank Sanat'a ve ekibe çok teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

