Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

        Çankırı'da Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.

        Bölgedeki sis nedeniyle Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, sisin etkisiyle Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri

        Benzer Haberler

        Kızılırmak'ta başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi
        Kızılırmak'ta başarılı öğrenciler Azerbaycan gezisi ile ödüllendirildi
        Kızılırmak'ta marketler denetlendi
        Kızılırmak'ta marketler denetlendi
        Çankırı'da aranan 147 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 147 şahıs yakalandı
        Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelen vatandaşlar Keloğlan tarhana...
        Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelen vatandaşlar Keloğlan tarhana...
        Çankırı'da KADES bilgilendirmesi
        Çankırı'da KADES bilgilendirmesi
        Ilgaz Dağları'nda kartpostallık sonbahar manzaraları
        Ilgaz Dağları'nda kartpostallık sonbahar manzaraları