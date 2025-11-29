Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Çankırı'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ahmet Özgen (75) idaresindeki 34 SMU 24 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bedil mevkisinde önünde seyreden Abdullah O. yönetimindeki 33 ATR 930 plakalı tırın römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Seher Özgen yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Seher Özgen, kurtarılamadı.

        Ahmet Özgen, Çerkeş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

