        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polisin cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hatice Ünal, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:26
        Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından şehit Ünal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kavak Mahallesi'ne getirildi.

        Burada öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, şehit Ünal'ın öz geçmişi okundu.

        İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Ünal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, şehit Ünal'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit Ünal'ın, İbrahim ve Şerife çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olduğu, 9 Eylül 2024'te Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.

        - Kaza

        Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarpmış, kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Ünal hastaneye kaldırılmıştı. Ünal da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

