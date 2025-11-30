Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polisin cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

Şehit Ünal'ın, İbrahim ve Şerife çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olduğu, 9 Eylül 2024'te Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.

Burada öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, şehit Ünal'ın öz geçmişi okundu.

