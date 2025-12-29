Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu

D-100 kara yolunun Bolu-Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yolda kalan vatandaşlara Çerkeş'te sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu.

D-100 kara yolu Bolu-Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden itibaren araç geçişi durduruldu.

Polis ekiplerince sürücüler dinlenme tesislerine ve ilçe merkezlerine yönlendiriliyor.

Bu kapsamda Çerkeş'te yolda kalan sürücüler Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde misafir edildi.

Kars'tan Yalova'ya gitmek üzere yola çıkan Polat Demirboğan, 3 gündür yolda olduğunu söyledi.

Çerkeş'te de yolda kaldıklarını belirten Demirboğan, "Çerkeş'te kültür merkezini açtılar bize, ikramda bulundular. Burada kaldık, yolların açılmasını bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Amasya'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Ersoy Dost da Çerkeş'e gelirken polis tarafından durdurulduklarını söyledi.