Kar nedeniyle D-100 kara yolunun Çankırı bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolu Bolu-Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden itibaren araç geçişi durduruldu.

