Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta 1004 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Erfelek ilçesinde 29, Ayancık'ta 19, Boyabat'ta 8, Gerze'de 9, Türkeli'de 20, Durağan’da 11 ve merkez ilçede 15 olmak üzere 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle kapanan 65 köy yolunun açılması çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışma başlatıldı.

Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 1004 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

