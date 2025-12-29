Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta 1004 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 1004 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta 1004 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 1004 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kastamonu'da kar nedeniyle 790 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Çankırı'nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresinden 14 ekip, kapanan 38 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle kapanan 65 köy yolunun açılması çalışmaları devam ediyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Erfelek ilçesinde 29, Ayancık'ta 19, Boyabat'ta 8, Gerze'de 9, Türkeli'de 20, Durağan’da 11 ve merkez ilçede 15 olmak üzere 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!

        Benzer Haberler

        Çankırı'daki İndağı Kaya Mezarları tarih ve doğa meraklılarının ilgisini çe...
        Çankırı'daki İndağı Kaya Mezarları tarih ve doğa meraklılarının ilgisini çe...
        Çankırı'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
        Çankırı'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
        Çankırı'da 9 ilçede eğitime kar engeli
        Çankırı'da 9 ilçede eğitime kar engeli
        Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile görüntülendi
        Çankırı'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile görüntülendi