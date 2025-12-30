Geçici olarak trafiğe kapatılan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı

D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafında araç geçişi, yoğun kar yağışı nedeniyle Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden dün öğle saatlerinden itibaren durdurulmuştu.

D-100 kara yolu Gerede-Karabük kesiminde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Çankırı'dan trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.