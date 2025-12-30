Habertürk
        Çankırı Haberleri

        Geçici olarak trafiğe kapatılan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı

        D-100 kara yolu Gerede-Karabük kesiminde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Çankırı'dan trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:35 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:35
        Geçici olarak trafiğe kapatılan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı
        D-100 kara yolu Gerede-Karabük kesiminde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Çankırı'dan trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafında araç geçişi, yoğun kar yağışı nedeniyle Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden dün öğle saatlerinden itibaren durdurulmuştu.

        Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yol, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

        Geceyi bölgedeki dinlenme tesisleri, ilçe merkezleri ve kültür merkezlerinde geçiren sürücüler yollarına devam etmeye başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

