        Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

        Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:38 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:38
        Çankırı'da 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
        Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

        Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, Kur'an kursları dahil yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

