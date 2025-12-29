Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor

        Kar yağışı nedeniyle D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminde bölünmüş yolun her iki tarafının geçici olarak trafiğe kapatılmasının ardından sürücülerin Çankırı'da bekleyişleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:31 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:31
        Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor
        Kar yağışı nedeniyle D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminde bölünmüş yolun her iki tarafının geçici olarak trafiğe kapatılmasının ardından sürücülerin Çankırı'da bekleyişleri sürüyor.

        D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafında araç geçişi, yoğun kar yağışı nedeniyle Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden öğle saatlerinden itibaren durduruldu.

        Polis ekiplerince dinlenme tesisleri, ilçe merkezi ve kültür merkezlerine yönlendirilen sürücülerin bekleyişleri sürüyor.

        Bölgede AFAD ekiplerince battaniye dağıtımı yapılırken Türk Kızılay tarafından ikramlıklar dağıtılıyor.

        Bu arada kara yolundaki uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

