        Çankırı'da "yaşayan öğrenme sınıfı" oluşturuldu

        Çankırı Şehit Ekrem Aygen İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinden Ali Tufan Tercüman tarafından geliştirilen "Yaşayan Öğrenme Sınıfı" projesiyle klasik sınıf modeli değiştirilerek öğrenciler eğitimin merkezine alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 09:20 Güncelleme:
        İlkokul 2. sınıf düzeyinde uygulanan proje kapsamında 45 metrekarelik sınıf alanı, bilim, teknoloji, sanat, doğa ve okuma istasyonlarına ayrılarak adeta küçük bir eğitim ekosistemine dönüştürüldü. Bu sistem sayesinde öğrenciler sadece dinleyen değil, deney yapan, üreten, keşfeden ve sorgulayan bireyler olarak öğrenme sürecine aktif katılıyor.

        Tercüman, "Biz çocuklara bilgiyi vermek yerine, onların bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sınıfta öğrenci sadece ders dinlemez, dener, üretir ve keşfeder." dedi.

        "Yaşayan Öğrenme Sınıfı"nın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olduğu, STEM temelli yaklaşım sayesinde öğrencilerin erken yaşta bilimsel düşünme, problem çözme ve iş birliği becerileri kazanacağı belirtildi.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Benzer Haberler

        Çankırı'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Çankırı'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Çankırı'da bayram dönüşü trafiği D100 Karayolu'nda yoğunlaştı
        Çankırı'da bayram dönüşü trafiği D100 Karayolu'nda yoğunlaştı
        Çankırı'nın Hüyük köyünde asırlardır süren Akyel geleneği devam ediyor
        Çankırı'nın Hüyük köyünde asırlardır süren Akyel geleneği devam ediyor
        D100 karayolunda bayram dönüşü yoğunluğu
        D100 karayolunda bayram dönüşü yoğunluğu
        Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolu kenarındaki satış yerlerinin önüne bariye...
        Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolu kenarındaki satış yerlerinin önüne bariye...
        Çankırı'da D100 kara yolu güzergahında bulunan izinsiz reklam tabelaları ka...
        Çankırı'da D100 kara yolu güzergahında bulunan izinsiz reklam tabelaları ka...