Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolu kenarındaki satış yerlerinin önüne bariyer yapılıyor

        Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce Kurşunlu ilçesinde D100 kara yolunun kenarında bulunan satış yerlerinin önüne bariyer yapılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemede, yol kenarında faaliyet gösteren satış yerlerinin sürücülerin görüş açısını kapattığı, ani duruşlara sebebiyet verdiği ve özellikle ağır vasıta trafiğinin yoğun olduğu D100 güzergahında kaza riskini artırdığı belirlendi.

        Yapı sahiplerine uyarı yapılmasının ardından kaldırılması için süre tanındı. Verilen süreye rağmen faaliyetine devam eden yerlerin önüne araçların duraklamasını engellemek amacıyla bariyer uygulamasına geçildi.

        Ekiplerce, D 100 kara yolunda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla yol kenarında faaliyet gösteren satış yerlerinin önüne çelik bariyer monte ediliyor.


        Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, standartlara uygun olmayan hiçbir yapıya müsaade edilmeyeceğini, bölgedeki bariyer yapım çalışmalarının tespit edilen diğer riskli noktalarda devam edeceğini kaydetti.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Benzer Haberler

