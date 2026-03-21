Çankırı'da hacca gidecekler için "hacı yemeği" düzenlendi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde, kutsal topraklara gitmeye hak kazananlar için etkinlik gerçekleştirildi.





Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimi sonucunda Elmalık köyünden 38 kişi, hac için kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hacca gidecekler için köyde "hacı yemeği" düzenlendi.



Elmalık Köyü Muhtarı Mustafa Ceyhan'ın öncülüğünde organize edilen programa Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, MHP İlçe Başkanı Ahmet Denizhan, İçişleri Bakan Danışmanı İsmail Kargulu ile vatandaşlar katıldı.



Programda kutsal yolculuğa çıkacak hacı adayları için dua edildi.













